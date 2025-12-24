O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na quinta-feira (25). As temperaturas máximas mais elevadas serão em Vila Boa, com 34.0°C, Formosa e Luziânia, ambas com 30.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Alexânia, ambas com 17.7°C.A umidade média do tempo ficará em torno de 67.47%, podendo alcançar 86.0% em Padre Bernardo. A probabilidade média de chuva para a região é de 30.92%, com os maiores índices esperados em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis, todos com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Alexânia: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Cabeceiras: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 20.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 30.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 34.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.