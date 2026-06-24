O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com variação de temperaturas para a quinta-feira (25). As máximas mais elevadas serão observadas em Vila Boa, atingindo 31.4°C, Padre Bernardo, com 31.1°C, e Pirenópolis, com 29.6°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambas com 14.7°C.A umidade média na região ficará em 63.39%. As cidades com maior umidade incluem Abadiânia, com 80.0%, Alexânia, com 78.0%, e Cidade Ocidental, com 77.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.21%, com as maiores chances em Abadiânia, Alexânia e Corumbá de Goiás, todas com 20.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 26.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.