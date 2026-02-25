O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26). As temperaturas máximas alcançarão 26.1°C em Vila Boa, 25.8°C em Luziânia e 25.8°C em Cabeceiras. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Cocalzinho de Goiás, com 18.3°C, e em Corumbá de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região será de 88.74%, com destaque para Águas Lindas de Goiás e Pirenópolis, que podem atingir 99.0%, e Cocalzinho de Goiás com 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.95%. No entanto, cidades como Água Fria de Goiás e Mimoso de Goiás apresentam uma alta probabilidade de 90.0% de chuva, enquanto em Vila Boa a chance é de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 25.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Novo Gama: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Planaltina: máxima 24.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 26.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.