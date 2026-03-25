O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26). As temperaturas máximas na região serão de 27.1°C em Vila Boa, 26.2°C em Padre Bernardo e 25.5°C em Luziânia. Já as cidades mais frias serão Novo Gama, com 17.3°C, e Cidade Ocidental, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em 86.26%, com destaque para Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, que podem atingir 97.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 43.16%, mas algumas localidades como Alexânia e Vila Boa têm 95.0% de chance, e Padre Bernardo 90.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 25.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 25.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 24.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 24.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 24.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 25.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 24.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 25.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Planaltina: máxima 24.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.