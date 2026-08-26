O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol predominante e sem expectativa de chuvas significativas nesta quinta-feira (27), registrando temperaturas médias que variam entre a mínima de 18,06°C e a máxima de 30,39°C. Entre os municípios que devem registrar o maior calor, Padre Bernardo lidera os termômetros com máxima de 34,3°C, seguido por Vila Boa, com 34,0°C, e Mimoso de Goiás, que alcança 32,8°C. Na outra ponta, as temperaturas mais amenas ocorrem em Cabeceiras, com mínima de 16,3°C, e em Novo Gama, onde os termômetros registram 16,6°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 59,18%, tendo seus maiores índices concentrados em Novo Gama, que atinge até 78,0%, e Valparaíso de Goiás, com 77,0%. Já a probabilidade média de chuva para este período é bastante baixa, estimada em 7,63%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Novo Gama e Valparaíso de Goiás, ambos com probabilidade de 25,0%, seguidos por Abadiânia, com 15,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 29,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 30,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 29,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 26,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 30,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 29,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 27,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 34,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 32,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 30,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 34,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.