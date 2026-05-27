O Entorno do Distrito Federal terá tempo com baixa probabilidade de chuva para a quinta-feira (28). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com máxima de 30.8°C, seguida por Padre Bernardo, com 29.8°C, e Pirenópolis, com 29.0°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 15.0°C em Abadiânia e Santo Antônio do Descoberto.A umidade do ar média na região ficará em 67.79%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, todas com 84.0%. A probabilidade de chuva será baixa em todo o Entorno do Distrito Federal, com média de 10.0%, e cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia também apresentando 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 27.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.