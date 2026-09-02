O Entorno do Distrito Federal experimentará um dia firme e de pouca nebulosidade nesta quinta-feira (3), com os termômetros registrando marcas médias que oscilam entre a mínima de 19,85°C e a máxima de 32,07°C. Os picos de calor devem se concentrar em Vila Boa, com máxima de 35,7°C, seguida por Padre Bernardo, com 35,5°C, e Pirenópolis, que atinge 33,6°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas ocorrem em Novo Gama, com mínima de 18,2°C, e em Cristalina, onde a menor marca prevista é de 18,5°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 55,05%, com os maiores índices concentrados em Alexânia, Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás, que chegam a registrar 68,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em 10,26%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 15,0%, índice esperado para os municípios de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 31,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 32,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 29,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Formosa: máxima 32,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Luziânia: máxima 31,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 29,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Padre Bernardo: máxima 35,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Pirenópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Planaltina: máxima 31,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Boa: máxima 35,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.