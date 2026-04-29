O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a mornas na quinta-feira (30). As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 30.6°C, Padre Bernardo, com 29.4°C, e Pirenópolis, com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Abadiânia, com mínima de 15.7°C, e Alexânia, com 16.0°C.A umidade média na região será de 58.82%, com Abadiânia registrando a maior umidade noturna de 75.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 9.21%, e as cidades com maiores índices, como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, apresentam apenas 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.