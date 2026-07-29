O Entorno do Distrito Federal terá um dia de sol firme e sem expectativa de chuva expressiva nesta quinta-feira (30). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em vários municípios, com destaque para Vila Boa, que pode atingir máxima de 34,5°C, seguida por Padre Bernardo, com 34,0°C, e Pirenópolis, com 32,8°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 14,9°C, e Novo Gama, onde os termômetros devem registrar até 15,8°C.A umidade relativa do ar apresentará média de 42,24%, com os índices mais elevados concentrados em Valparaíso de Goiás, que deve alcançar 61,0%, além de Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto, ambos com 60,0%. Já a chance média de chuva é baixa, estimada em 3,55%, sendo que a probabilidade máxima de precipitação não passa de 10,0% em localidades como Padre Bernardo, Água Fria de Goiás e Mimoso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 30,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 31,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 32,2°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 31,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Formosa: máxima 31,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Luziânia: máxima 31,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 29,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 34,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 31,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 34,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 27,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.