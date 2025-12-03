O Entorno do Distrito Federal, para a quinta-feira (4), apresenta grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Cocalzinho de Goiás com 25.5°C, Vila Boa com 25.3°C e Padre Bernardo com 24.5°C. Já as cidades com temperaturas mais baixas são Águas Lindas de Goiás com 18.3°C e Planaltina com 18.6°C.\nA umidade média na região será de 90.5%, com Formosa registrando o maior índice de 96.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 60.26%, com destaque para Cidade Ocidental, Formosa e Novo Gama, todas com 75.0% de probabilidade.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 23.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%