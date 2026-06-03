O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e quentes para a quinta-feira (4). As cidades mais quentes incluem Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com máxima de 29.2°C, e Pirenópolis, que alcança 28.2°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Alexânia, com 12.5°C, e Abadiânia, com 12.6°C.A umidade relativa do tempo na região terá uma média de 61.87%. Cidades como Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Cabeceiras podem registrar os maiores índices de umidade, atingindo 80.0%. Não há previsão de chuva para a quinta-feira (4), com 0% de probabilidade em todas as cidades, incluindo Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 26.2°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 25.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 24.1°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 24.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 29.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.