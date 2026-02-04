O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (5). As temperaturas máximas chegam a 29.3°C em Vila Boa, 27.4°C em Cocalzinho de Goiás e 27.3°C em Padre Bernardo. Já as mínimas devem ser de 18.8°C em Águas Lindas de Goiás e 19.1°C em Planaltina.A umidade média na região ficará em 84.37%, com destaque para Cristalina (93.0%), Luziânia (92.0%) e Abadiânia (91.0%). A probabilidade média de chuva é de 65.13%, alcançando 75.0% em cidades como Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Formosa: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Novo Gama: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Padre Bernardo: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Pirenópolis: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.