O Entorno do Distrito Federal terá temperaturas amenas a moderadas para quinta-feira (5). As máximas deverão variar, com Padre Bernardo e Vila Boa sendo as cidades mais quentes, ambas atingindo 29.3°C, seguidas por Mimoso de Goiás com 28.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Novo Gama, com 18.3°C, e Valparaíso de Goiás, com 18.5°C.A umidade do tempo permanecerá elevada, com média regional de 77.18%, e picos de 94.0% em Formosa. A probabilidade de chuva é de 20.53% em média para a região, sendo mais elevada em Vila Boa, com 50.0%, e em Alexânia e Mimoso de Goiás, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Pirenópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 27.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.