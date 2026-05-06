O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado por temperaturas amenas a quentes na quinta-feira (7). As cidades com as maiores temperaturas esperadas são Vila Boa, com 31.6°C, Padre Bernardo, com 31.4°C, e Pirenópolis, atingindo 30.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Abadiânia e Cabeceiras, ambas com mínima de 16.3°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 67.16%. Cidades como Formosa (86.0%), Cabeceiras (85.0%) e Novo Gama (82.0%) devem registrar os maiores índices de umidade, especialmente durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 4.47%, mas Mimoso de Goiás pode ter 25.0% de chance de chuva, enquanto Cristalina e Formosa registram 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 28.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 28.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 28.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 28.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 26.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 28.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.