O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas nesta quinta-feira (8). Esta é a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 29.7°C, Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com máximas de 29.1°C. Já as cidades mais frias serão Abadiânia e Alexânia, com mínimas de 17.5°C em ambos os locais.A umidade do tempo no Entorno do Distrito Federal registrará uma média de 72.5%. As cidades com maior umidade serão Abadiânia, Alexânia e Cabeceiras, todas com 82.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 17.11%, com maiores chances em Abadiânia e Alexânia, que registram 45.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 25.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.