O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva nesta quinta-feira (9). As temperaturas mostrarão variações, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, registrando máxima de 30.7°C, Padre Bernardo, com 29.0°C, e Cabeceiras, alcançando 28.9°C. As mínimas mais baixas são previstas para Abadiânia, com 17.8°C, e Corumbá de Goiás, com 17.9°C.A umidade média no Entorno do Distrito Federal será de 80.61%, com Santo Antônio do Descoberto registrando o índice mais alto, 94.0%, e Águas Lindas de Goiás e Alexânia com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.05%, destacando-se Corumbá de Goiás, Cristalina e Novo Gama, que apresentam as maiores chances de chuva, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 27.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 30.0%Planaltina: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.