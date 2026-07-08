O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas elevadas na quinta-feira (9). As cidades mais quentes incluem Padre Bernardo, com máxima de 32.1°C, Vila Boa, com 31.6°C, e Mimoso de Goiás, com 30.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 12.4°C, e Cabeceiras, com 12.6°C.A umidade média na região ficará em 51.47%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região. Cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia registram 10.0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.5°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.6°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 32.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.2°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.