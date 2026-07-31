O Entorno do Distrito Federal deve vivenciar um sábado (1) de sol predominante e sem expectativa de precipitações na maior parte do território, com as temperaturas máximas alcançando média de 28,49°C. Os termômetros mais elevados devem ser registrados em Padre Bernardo, com 31,4°C, além de Pirenópolis e Vila Boa, que registram máxima de 31,1°C. Por outro lado, as marcas mais baixas do dia ocorrem em Formosa, com mínima de 13,5°C, e em Alexânia, onde os termômetros marcam 13,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 45,21%, com os maiores índices previstos para Cabeceiras, que pode atingir 65,0%, seguida por Novo Gama, com 62,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio é de apenas 0,13%, sendo que a maior possibilidade de ocorrência se concentra em Pirenópolis, com somente 5,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 28,6°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 28,0°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 27,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 26,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 28,0°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 28,2°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 25,9°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 31,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 28,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28,6°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 31,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.