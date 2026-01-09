O Entorno do Distrito Federal terá, para sábado (10), um tempo que apresenta temperaturas que variam de amenas a elevadas. A cidade mais quente será Cocalzinho de Goiás, atingindo 31.5°C, seguida por Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com 30.3°C. Já as cidades mais frias incluirão Abadiânia e Alexânia, com mínimas de 17.8°C.A umidade média na região ficará em 67.37%, com Cristalina registrando os maiores índices à noite, alcançando 82%. A probabilidade de chuva é baixa para a data, com média de 10.53%, e os maiores índices de chance de chuva serão observados em Cidade Ocidental, Formosa e Valparaíso de Goiás, todas com 35% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 27.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.