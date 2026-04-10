O Entorno do Distrito Federal terá tempo com chances de chuva em algumas áreas para sábado (11). As temperaturas máximas esperadas serão de 29.6°C em Vila Boa, 29.4°C em Padre Bernardo e 28.5°C em Pirenópolis. As mínimas serão de 17.9°C em Novo Gama e 18.2°C em Corumbá de Goiás.A umidade média na região ficará em torno de 78.66%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Padre Bernardo com 50.0%, Formosa e Santo Antônio do Descoberto com 40.0% cada. A umidade mais elevada, principalmente à noite, será registrada em Formosa (92.0%), Novo Gama (91.0%) e Planaltina (91.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Luziânia: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.