O Entorno do Distrito Federal terá, neste sábado (12), um dia com predomínio de sol e calor intenso, sem indicativo de mudanças bruscas no tempo. As temperaturas máximas mais elevadas devem ocorrer em Padre Bernardo, que pode chegar a 36,6°C, Vila Boa, com até 36,2°C, e Cabeceiras, com máxima de 35,0°C. Já os menores índices de temperatura mínima estão previstos para Alexânia e Luziânia, onde os termômetros devem registrar 18,6°C.A umidade relativa do ar média prevista é de 42,26%, com os maiores índices registrados em Alexânia, que alcança até 58,0%, e em Abadiânia, com 56,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, calculada em 7,11%, sendo que as maiores chances de precipitação não ultrapassam os 10,0% em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 33,4°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 35,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 33,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 31,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formosa: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 34,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mimoso de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Gama: máxima 31,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 36,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 36,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.