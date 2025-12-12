O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste sábado (13). As temperaturas mais altas são esperadas em Vila Boa, com máxima de 30.1°C, Cocalzinho de Goiás, com 29.7°C, e Cabeceiras, com 28.7°C. Já as mínimas mais baixas serão em Águas Lindas de Goiás, com 19.1°C, e Abadiânia, com 19.6°C.\nA umidade média na região será de 82.29%, com Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis registrando os maiores índices, de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.71%, sendo Cidade Ocidental, Cristalina e Luziânia as cidades com as maiores chances, todas com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%