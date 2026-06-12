O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva neste sábado (13). As temperaturas mais altas são esperadas em Vila Boa, com 30.6°C, Padre Bernardo, com 30.3°C, e Pirenópolis, que alcançará 29.4°C. Já as cidades mais frias serão Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 15.4°C, e Abadiânia, com 15.5°C.A umidade média na região ficará em 78.71%. Santo Antônio do Descoberto registrará a umidade mais elevada, chegando a 93.0%, seguido por Alexânia e Cidade Ocidental, ambas com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 40.92%, com os maiores índices observados em Cristalina, com 85.0%, Água Fria de Goiás, com 65.0%, e Cabeceiras, também com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Cristalina: máxima 26.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Padre Bernardo: máxima 30.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Planaltina: máxima 27.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Vila Boa: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.