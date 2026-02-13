O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva no sábado (14). As temperaturas máximas alcançarão 30.3°C em Vila Boa, 30.2°C em Padre Bernardo e 29.1°C em Pirenópolis. As temperaturas mínimas serão de 18.0°C em Novo Gama e 18.2°C em Abadiânia.A umidade média na região ficará em 73.11%, com destaque para Formosa e Padre Bernardo, que podem registrar até 88.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 17.5%, com maiores índices em Vila Boa (40.0%), Abadiânia (35.0%) e Corumbá de Goiás (35.0%).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cidade Ocidental: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Cristalina: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Planaltina: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.