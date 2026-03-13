O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste sábado (14), com algumas localidades registrando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas mais elevadas serão em Vila Boa, com máxima de 29.2°C, Cabeceiras, atingindo 27.3°C, e Padre Bernardo, com 27.0°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Novo Gama, marcando 18.1°C, e Águas Lindas de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 86.24%, com destaque para Água Fria de Goiás, que pode alcançar 97.0% de umidade. Abadiânia e Cocalzinho de Goiás também terão umidade elevada, com 96.0%. Em relação ao tempo, a probabilidade média de chuva será de 35.92%, mas algumas cidades como Cristalina (65.0%), Luziânia (60.0%), Pirenópolis (60.0%) e Mimoso de Goiás (60.0%) apresentam grande chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 25.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cidade Ocidental: máxima 25.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Luziânia: máxima 25.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 26.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.