O Entorno do Distrito Federal registrará um sábado (15) de sol constante e calor expressivo ao longo do dia, sem expectativa de precipitações. A média das temperaturas máximas deve ficar em torno de 32,4°C, com Padre Bernardo liderando o calor ao registrar 35,1°C, seguida de perto por Vila Boa com 34,8°C e Pirenópolis com 34,0°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas no início do dia, especialmente em Cabeceiras, que deve registrar mínima de 15,6°C, e em Abadiânia, com marcação de 16,6°C.O índice médio de umidade relativa do ar será de 35,24%, apresentando os maiores valores em Novo Gama, que alcança 53,0%, além de Valparaíso de Goiás e Cabeceiras, ambas com 51,0%. Em relação à chuva, a probabilidade é de 0,0% em toda a região, confirmando o dia seco em municípios como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 32,1°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 32,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 33,0°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 32,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 30,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 32,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 32,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 35,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.