O Entorno do Distrito Federal terá um tempo marcado pela baixa probabilidade de chuva neste sábado (16). As temperaturas máximas chegam a 32.1°C em Vila Boa, 31.8°C em Padre Bernardo e 30.6°C em Mimoso de Goiás. As menores temperaturas serão de 16.3°C em Santo Antônio do Descoberto e 16.7°C em Abadiânia.A umidade média na região ficará em 66.11%. Cidades como Cidade Ocidental, Formosa e Santo Antônio do Descoberto podem registrar os maiores índices de umidade, atingindo 83.0%. A probabilidade de chuva para amanhã é baixa, com 10.0% em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 30.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 27.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.