O Entorno do Distrito Federal terá altas temperaturas neste sábado (17). As máximas atingirão 31.5°C em Cocalzinho de Goiás, 31.4°C em Vila Boa e 31.2°C em Padre Bernardo. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 17.9°C, e Cristalina, com 18.2°C.A umidade média do tempo na região ficará em 60.24%, com picos noturnos de até 77.0% em Cristalina e 75.0% em Luziânia. A probabilidade média de chuva é baixa, com 9.21% de chance, sendo as maiores probabilidades de 15.0% em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 29.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 31.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.