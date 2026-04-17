O Entorno do Distrito Federal para sábado (18) terá grande chance de chuva, com o tempo variando entre as cidades. As máximas para a data atingirão 29.8°C em Vila Boa, 28.7°C em Padre Bernardo e 28.3°C em Pirenópolis. As mínimas mais baixas serão observadas em Abadiânia, com 17.0°C, e Alexânia, com 17.2°C.A umidade média do tempo na região ficará em 70.5%, com Padre Bernardo registrando a maior umidade, chegando a 89.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 12.76%, mas Água Fria de Goiás pode ter 35.0% de probabilidade, e Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Cabeceiras: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 28.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 26.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Vila Boa: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.