O Entorno do Distrito Federal apresentará, neste sábado (18), um dia ensolarado e sem previsão de chuva. Entre os destaques de temperatura, Padre Bernardo desponta como a cidade mais quente, com máxima de 28,6°C, seguida por Vila Boa, com 28,3°C, e Pirenópolis, com 28,1°C. Já os menores termômetros do dia devem ocorrer em Alexânia e Cabeceiras, que registrarão a mínima de 11,7°C.O índice médio de umidade relativa do ar para o dia fica estabelecido em 57,79%, apresentando os maiores valores em Cabeceiras, com 78,0%, Formosa, com 76,0%, e Novo Gama, com 75,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de 0,0%, mantendo a estimativa de tempo seco e sem precipitações em todas as localidades, a exemplo de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25,5°C, mínima 12,0°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 25,7°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 24,9°C, mínima 11,7°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 24,7°C, mínima 12,3°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25,3°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 25,7°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 22,8°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 25,5°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 25,1°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 23,0°C, mínima 11,8°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 10,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 28,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 28,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 25,3°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26,0°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 24,9°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 28,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 25,4°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24,6°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.