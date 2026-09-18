O Entorno do Distrito Federal deve registrar temperaturas elevadas neste sábado (19), sob a influência de um dia ensolarado e sem indicativos de precipitação na quase totalidade dos municípios. Entre as cidades que devem marcar as maiores máximas estão Vila Boa, com 34,8°C, Padre Bernardo, com 34,3°C, e Pirenópolis, que deve atingir 33,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Alexânia, com 18,5°C, e Abadiânia, que registrará 18,7°C.No que tange aos índices de umidade relativa do ar, a média geral estimada para a região é de 47,08%, alcançando os percentuais mais elevados, de até 58,0%, em cidades como Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental. A possibilidade de chuva, por sua vez, é extremamente baixa na maior parte do território, apresentando uma média geral de apenas 0,53%, embora Corumbá de Goiás registre a maior probabilidade, com 10,0%, seguida por Pirenópolis, com 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alexânia: máxima 31,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cabeceiras: máxima 32,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 31,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristalina: máxima 29,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 31,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 31,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 29,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 30,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.