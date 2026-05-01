O Entorno do Distrito Federal, para o sábado (2), terá um tempo marcado por temperaturas que variam, com a mínima média de 17.89°C e a máxima média de 29.03°C. As cidades mais quentes incluem Vila Boa, com máxima de 32.0°C, Padre Bernardo, com 31.4°C, e Pirenópolis, que alcançará 30.4°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Santo Antônio do Descoberto, com 15.9°C, e Alexânia, com 16.5°C.A umidade média na região ficará em 67.39%, com os maiores índices de umidade noturna em Formosa (84.0%), Santo Antônio do Descoberto (82.0%) e Cidade Ocidental (81.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em 9.87%. No entanto, cidades como Cristalina podem ter maior chance de chuva, com 20.0%, seguida por Formosa e Vila Boa, ambas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 29.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 28.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 31.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 29.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.