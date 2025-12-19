O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas isoladas neste sábado (20). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 29.2°C, Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambas com 28.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 18.3°C, e Abadiânia, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 77.53%, com os maiores índices de até 94.0% em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis. A probabilidade média de chuva é de 21.45%, atingindo 45.0% em cidades como Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina e Pirenópolis.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cristalina: máxima 25.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.