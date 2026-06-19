O Entorno do Distrito Federal terá um tempo de temperaturas amenas a quentes para sábado (20). As máximas podem atingir 30.5°C em Padre Bernardo, 29.8°C em Vila Boa e 29.2°C em Mimoso de Goiás. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Santo Antônio do Descoberto, com 13.5°C, e em Cabeceiras, marcando 14.0°C.A umidade média na região ficará em 65.87%, com Cabeceiras registrando a maior umidade noturna, de 86.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 5.92%. Cidades como Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentam as maiores probabilidades, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 27.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 28.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 30.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 28.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.