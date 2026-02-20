O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, sábado (21). As temperaturas máximas esperadas chegam a 27.8°C em Vila Boa, 26.1°C em Padre Bernardo e 25.6°C em Cabeceiras, enquanto as mínimas mais baixas são de 18.4°C em Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás.A umidade média na região será de 86.68%, com destaque para Cocalzinho de Goiás, que pode atingir 97% à noite. A probabilidade de chuva é de 57.5% em média, mas cidades como Alexânia têm 90% de chance de chuva durante o dia, Formosa 75% e Cidade Ocidental 70%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 25.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Cabeceiras: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 24.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Luziânia: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Novo Gama: máxima 24.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Planaltina: máxima 24.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.