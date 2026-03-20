O Entorno do Distrito Federal terá uma grande chance de chuva neste sábado (21). O tempo indica que as temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Vila Boa, com 29.2°C, seguida por Padre Bernardo, com 27.7°C, e Luziânia, atingindo 27.2°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Abadiânia e Águas Lindas de Goiás, ambas com 18.1°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 84.87%, com destaque para Alexânia, que pode registrar até 95.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.87%, mas cidades como Novo Gama e Cabeceiras apresentam alta probabilidade de 80.0%, enquanto Águas Lindas de Goiás tem uma probabilidade de 70.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 26.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%