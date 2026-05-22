O Entorno do Distrito Federal terá um tempo ameno e com baixa probabilidade de chuva neste sábado (23). As temperaturas máximas estarão entre as mais elevadas em Vila Boa, com 28.3°C, seguida por Padre Bernardo, com 27.4°C, e Pirenópolis, que registrará 26.9°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Novo Gama, com 16.0°C, e Alexânia, com 16.1°C.A umidade média na região ficará em torno de 77.37%, com destaque para Novo Gama e Cabeceiras, que podem atingir 91.0%, e Cristalina, com 90.0%. A probabilidade de chuva média é de 11.32%, sendo a maior probabilidade de 25.0% em Vila Boa, e 20.0% em Cristalina e Formosa.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 24.7°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 24.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 23.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 22.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Formosa: máxima 24.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 22.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 24.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 24.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.