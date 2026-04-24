O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com baixa chance de chuva no sábado (25). As temperaturas serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Vila Boa, que registrará máxima de 30.2°C, Padre Bernardo com 29.7°C e Pirenópolis com 29.3°C. As temperaturas mais baixas serão sentidas em Abadiânia e Luziânia, ambas com mínima de 17.6°C.\nA umidade média na região será de 61.79%, com as cidades de Água Fria de Goiás (80%), Padre Bernardo (79%) e Mimoso de Goiás (77%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 7.37%, com Vila Boa registrando a maior chance, de 35%, seguida por Mimoso de Goiás com 15% e Abadiânia com 10%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%