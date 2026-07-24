O Entorno do Distrito Federal apresenta neste sábado (25) condições de céu aberto e predomínio de sol, sem previsão de grandes mudanças meteorológicas. O dia começa com temperaturas amenas, com média mínima de 16,49°C, mas a tarde será quente em municípios como Vila Boa, que deve registrar a máxima de 32,8°C, acompanhada por Padre Bernardo com 32,7°C e Mimoso de Goiás com 31,4°C. No outro extremo, o frio se faz mais presente em Cabeceiras, que tem mínima prevista de 14,3°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com 14,4°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar uma média de 54,11%, sendo que os maiores índices se concentram em Valparaíso de Goiás, alcançando até 75,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média estimada é de apenas 4,47%, indicando baixa expectativa de precipitação para o dia. Apesar desse panorama seco, as maiores probabilidades de chuva pontual chegam a 10,0% em localidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 28,9°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 30,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 28,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 26,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 30,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 28,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mimoso de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 27,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Padre Bernardo: máxima 32,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 29,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29,1°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Valparaíso de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 32,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.