O Entorno do Distrito Federal deve registrar predomínio de sol e ausência de chuva significativa neste sábado (26), com os termômetros marcando, em média, marcas que chegam a 32,37°C no período mais quente e descem para 21,17°C durante a noite. Entre os destaques, Vila Boa desponta como o município mais quente, podendo atingir máxima de 36,2°C, seguido por Padre Bernardo com 34,8°C e Cabeceiras com 34,4°C. Já os momentos de temperaturas mais amenas serão observados em Alexânia e Cidade Ocidental, onde as mínimas chegam a 20,2°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 54,55%, sendo que os índices mais elevados devem ser registrados em Abadiânia e Alexânia, alcançando 68,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral para o dia é de apenas 6,32%, mas cidades como Alexânia, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás registram a maior chance de precipitação do dia, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 31,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cabeceiras: máxima 34,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cidade Ocidental: máxima 32,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Corumbá de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristalina: máxima 31,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 32,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Luziânia: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Gama: máxima 30,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Padre Bernardo: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 32,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Planaltina: máxima 32,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 32,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Boa: máxima 36,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Água Fria de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.