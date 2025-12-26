O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva no sábado (27), com algumas cidades registrando alta probabilidade de precipitação. As temperaturas indicarão um tempo quente, com a cidade de Vila Boa sendo a mais quente, alcançando 36.0°C. Cocalzinho de Goiás segue com 33.7°C e Padre Bernardo com 33.0°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Cristalina, com 19.7°C, e em Águas Lindas de Goiás, com 19.9°C.A umidade média na região é de 59.0%. As cidades com maior umidade são Cristalina, com 81.0% (noturna), Luziânia, com 78.0% (noturna), e Abadiânia, com 76.0% (noturna). A probabilidade média de chuva para o sábado (27) é de 27.37%, mas algumas localidades apresentam índices significativamente maiores. Cristalina tem 75.0% de probabilidade de chuva (noturna), Cidade Ocidental 70.0% (noturna), e Abadiânia 65.0% (noturna).Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Alexânia: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Cabeceiras: máxima 32.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Cidade Ocidental: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Corumbá de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Cristalina: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Formosa: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 32.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Mimoso de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Novo Gama: máxima 31.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Padre Bernardo: máxima 33.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pirenópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 50.0%Planaltina: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Valparaíso de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 65.0%Vila Boa: máxima 36.0°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.