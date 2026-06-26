O Entorno do Distrito Federal apresentará tempo com temperaturas amenas a quentes no sábado (27). As máximas esperadas na região incluem 30.3°C em Vila Boa, 29.5°C em Padre Bernardo e 29.1°C em Pirenópolis. Já as mínimas serão de 14.0°C em Alexânia e 14.7°C em Abadiânia.A umidade média na região ficará em torno de 67.11%, com os maiores índices de umidade noturna atingindo 83.0% em Cabeceiras e 82.0% em Alexânia. A probabilidade de chuva é baixa, com a maior chance de 10.0% em cidades como Alexânia, Cidade Ocidental e Cocalzinho de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Alexânia: máxima 27.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 26.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 26.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 24.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Formosa: máxima 26.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 26.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 24.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.