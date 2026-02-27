O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva para o sábado (28). As cidades mais quentes da região serão Luziânia, com máxima de 27.3°C, seguida por Alexânia e Cidade Ocidental, ambas com 26.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Águas Lindas de Goiás e Novo Gama, ambas com 17.5°C.A umidade média na região será de 87.37%, com Padre Bernardo alcançando 98.0%, e Águas Lindas de Goiás e Cocalzinho de Goiás com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.37%, mas algumas cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Santo Antônio do Descoberto apresentam probabilidade de 95.0% de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 26.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 26.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 26.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 25.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Luziânia: máxima 27.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Padre Bernardo: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Pirenópolis: máxima 25.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Planaltina: máxima 24.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Vila Boa: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.