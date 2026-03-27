O Entorno do Distrito Federal terá tempo com temperaturas amenas para sábado (28). A principal característica para a data é a presença de temperaturas moderadas. As cidades mais quentes serão Padre Bernardo e Vila Boa, ambas com máxima de 28.9°C, seguidas por Pirenópolis com 28.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Abadiânia e Novo Gama, ambas com 16.1°C.A umidade média na região ficará em 72.74%, com Formosa apresentando a umidade mais elevada, de 87.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 4.21%. As maiores chances de precipitação são esperadas em Vila Boa, com 30.0%, Santo Antônio do Descoberto, com 25.0%, e Novo Gama, com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alexânia: máxima 27.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cabeceiras: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 26.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 25.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formosa: máxima 26.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Luziânia: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Gama: máxima 25.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Padre Bernardo: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pirenópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 25.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Boa: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.