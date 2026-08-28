O Entorno do Distrito Federal terá um sábado (29) com predomínio de sol e termômetros elevados na maior parte dos municípios. Os termômetros devem registrar marcas expressivas, especialmente em Padre Bernardo, que deve atingir a máxima de 36,6°C, seguida por Vila Boa, com 35,9°C, e Mimoso de Goiás, com 35,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para o dia se concentram em Cabeceiras, onde os índices podem cair para 18,0°C, e em Santo Antônio do Descoberto, com mínima de 18,6°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 45,42%, tendo o município de Cabeceiras com o maior índice de umidade, estimado em 65,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média de precipitação é de apenas 6,84%, o que reforça o cenário de pouca nebulosidade. Ainda assim, Planaltina se destaca com a maior probabilidade de chuva do dia, estimada em 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 33,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Alexânia: máxima 33,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cabeceiras: máxima 34,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cidade Ocidental: máxima 33,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbá de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristalina: máxima 31,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Formosa: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Luziânia: máxima 33,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mimoso de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Gama: máxima 31,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 36,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pirenópolis: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Planaltina: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Valparaíso de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Boa: máxima 35,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Fria de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.