O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva amanhã, sábado (3). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas mais altas registradas em Vila Boa, atingindo 28.7°C, seguida por Cabeceiras com 28.1°C e Cocalzinho de Goiás com 27.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 18.4°C, e Novo Gama, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 82.63%, com destaque para Cristalina, onde a umidade pode atingir 93.0%, e Abadiânia e Alexânia com 92.0%. A probabilidade de chuva para o tempo é notável, com Abadiânia, Alexânia e Cidade Ocidental apresentando 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Alexânia: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cabeceiras: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Cristalina: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Novo Gama: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Padre Bernardo: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pirenópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Planaltina: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Vila Boa: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.