O Entorno do Distrito Federal terá um sábado (3) marcado por variações e possíveis precipitações em pontos dispersos, registrando temperatura máxima média de 28,05°C e mínima média de 19,64°C. Entre os destaques de calor na região, Vila Boa lidera com máxima de 31,4°C, seguida por Padre Bernardo com 31,0°C e Mimoso de Goiás com 29,5°C. Já as temperaturas mais amenas do dia devem se concentrar em Cristalina e Novo Gama, ambas com marcas mínimas de 18,3°C.A umidade relativa do ar média do dia deve ficar em 73,55%, atingindo seu maior índice de 87,0% em Cristalina e de 86,0% em Alexânia e Cidade Ocidental. A probabilidade média de chuva estimada para a região é de 26,97%, sendo que a maior possibilidade de precipitação ao longo do dia é esperada para Cristalina, com 65,0%, seguida por Cidade Ocidental e Luziânia, que registram 55,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Alexânia: máxima 27,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Cabeceiras: máxima 29,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Cidade Ocidental: máxima 27,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Corumbá de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Cristalina: máxima 25,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Formosa: máxima 28,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Luziânia: máxima 27,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Mimoso de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 15,0%Novo Gama: máxima 26,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Padre Bernardo: máxima 31,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Pirenópolis: máxima 29,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Planaltina: máxima 28,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 28,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Valparaíso de Goiás: máxima 27,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 10,0%Vila Boa: máxima 31,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Água Fria de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.