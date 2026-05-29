O Entorno do Distrito Federal terá um tempo com baixa probabilidade de chuva para sábado (30). As temperaturas mais elevadas serão em Vila Boa, atingindo 27.5°C, seguida por Padre Bernardo com 27.0°C e Pirenópolis com 26.7°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Abadiânia, com 13.4°C, e Santo Antônio do Descoberto, com 13.6°C.A umidade média na região ficará em 76.55%, com cidades como Cidade Ocidental, Formosa e Valparaíso de Goiás registrando os maiores índices noturnos, chegando a 90.0%. A probabilidade média de chuva será de apenas 9.74%, com as maiores probabilidades em Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 24.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 24.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cidade Ocidental: máxima 24.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 23.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 24.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 24.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 22.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 27.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 26.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 24.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 25.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 27.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.