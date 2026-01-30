O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva para o sábado (31). O tempo registrará temperaturas máximas em Vila Boa, alcançando 28.3°C. Padre Bernardo e Mimoso de Goiás também terão picos de 27.9°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Águas Lindas de Goiás, com 19.3°C, e Cristalina, com 19.8°C.A umidade média no Entorno do Distrito Federal será de 82.29%, com picos noturnos de 91.0% em Cristalina, e 90.0% em Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás. A probabilidade média de chuva para a região é de 39.74%, contudo, algumas cidades como Vila Boa (75.0%), Abadiânia (65.0%) e Alexânia (65.0%) apresentam uma chance de tempo chuvoso significativamente maior.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Alexânia: máxima 26.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cabeceiras: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cidade Ocidental: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 27.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Novo Gama: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Padre Bernardo: máxima 27.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Pirenópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.