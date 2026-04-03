O Entorno do Distrito Federal terá **tempo estável** no sábado (4). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 30.0°C, Padre Bernardo, com 29.5°C, e Mimoso de Goiás, com 28.6°C. Por outro lado, as cidades mais frias devem ser Abadiânia e Novo Gama, ambas registrando mínimas de 17.8°C.A umidade média na região será de 74.42%, com destaque para Abadiânia, Cidade Ocidental e Novo Gama, que podem atingir 87.0%, 86.0% e 86.0% de umidade, respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 13.95%, com Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentando as maiores chances de precipitação, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 27.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cabeceiras: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbá de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristalina: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Padre Bernardo: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Planaltina: máxima 26.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vila Boa: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.